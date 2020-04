Coronavirus, Azzolina: «La maturità sarà in presenza, 5 ragazzi al giorno» (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl piano della maturità 2020, ai tempi del Coronavirus, è definito. «Gli esami si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi» ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Rai News. Il colloquio inizierà con «un argomento che gli studenti concorderanno prima sulle materie di indirizzo». A breve uscirà l’ordinanza: saranno interrogati in media 5 ragazzi al giorno e non dovranno indossare la mascherina. «Se lo studente sta ad una distanza di 4-5 metri dagli insegnanti della commissione non credo sia un obbligo indossare la mascherina, diversamente se la distanza fosse minore» ha aggiunto la ministra. Maturità al via il 17 giugno La prova orale – come aveva spiegato a ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “Maturità senza mascherine se con giuste distanze”

