Coronavirus, AstraZeneca: “100 milioni di dosi di vaccino entro fine anno” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Vogliamo essere pronti lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi” di vaccino entro la “fine dell’anno”. Lo afferma l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, con il Financial Times in merito all’accordo fra la stessa AstraZeneca e Oxford per produrre il vaccino Covid. Una collaborazione – mette in evidenza AstraZeneca – che “unisce l’esperienza dell’Università di Oxoford con le capacità di sviluppo, manifattura e distribuzione di AstraZeneca”. Diversi sono al lavoro per il vaccino, come spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 102, nel mondo, i vaccini per il Covid-19 in preparazione nei laboratori. Otto dei potenziali vaccini sono approvati per i test clinici, in aumento rispetto ai sette vaccini di quattro giorni fa. Il gruppo aggiuntivo è ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 100 mln di dosi del vaccino entro fine anno secondo AstraZeneca

Coronavirus - vaccino Pomezia-Oxford : accordo con AstraZeneca per la produzione. «A dicembre disponibile per i più fragili»

