Coronavirus: assessore Sicilia, ‘Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “In Sicilia non abbiamo mai smesso di proseguire sul piano emergenziale, e la nostra regione è quella che ha il maggior numero di posti letto di terapia intensiva disponibili per pazienti covid-19 non occupati”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza a Buongiorno Regione su Rai Sicilia. “Abbiamo mantenuto tutte le strutture dedicate anche dopo – dice – Se penso allo sguardo del cittadino bergamasco che ieri ha lasciato l’ospedale. C’è un sentimento di gratitudine nei confronti dei medici e infermieri che ha riscattato una buona immagine di una terra che di solito parte con la valigia in mano per curarsi”. L'articolo Coronavirus: assessore Sicilia, ‘Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : assessore Sicilia - ‘zero vittime? Si raccolgono i frutti del lavoro fatto dai siciliani’

Coronavirus : assessore Sicilia - 'accesso nell'isola? Per ora manteniamo stesse regole'

