Coronavirus: assessore Sicilia, ‘noi abbiamo fatto meglio di altri ma ora no a liberi tutti’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto meglio di tanti altri ma ciò è stato reso possibile perché meglio di altri abbiamo seguito regole distanziamento sociale. Adesso non vuole dire che ci sarà il ‘tana libera tutti'”. E’ quanto dice l’assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, intervenendo a Buongiorno Regione su Rai Sicilia. L'articolo Coronavirus: assessore Sicilia, ‘noi abbiamo fatto meglio di altri ma ora no a liberi tutti’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : assessore Sicilia - ‘zero vittime? Si raccolgono i frutti del lavoro fatto dai siciliani’

Coronavirus : assessore Sicilia - ‘Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva’

