Coronavirus: assessore Sicilia, ‘accesso nell’isola? Per ora manteniamo stesse regole’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Per ora manteniamo le stesse regole di accesso in Sicilia, ma con una maggiore mobilità nella Regione”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza a Buongiorno Regione sulla Rai, parlando della fase 2. “La Regione ha adottato una politica di contenimento imponendo un periodo di isolamento domiciliare e chiedendo l’esito del tampone – aggiunge Razza – Dobbiamo gradualmente riaprire le attività economiche. Abbiamo avuto un indice R con 0 più basso d’Italia, questo vuol dire che dobbiamo affrontare una prima fase con il mantenere le stesse regole di accesso alla regione ma con una maggiore mobilità nella regione”. “Dopo il 18 maggio il Governatore Musumeci valuterà per un verso l’evoluzione del contagio ad ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : assessore Sicilia - ‘zero vittime? Si raccolgono i frutti del lavoro fatto dai siciliani’

Coronavirus : assessore Sicilia - ‘Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva’

Coronavirus : assessore Sicilia - ‘noi abbiamo fatto meglio di altri ma ora no a liberi tutti’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Per oraleregole di accesso in, ma con una maggiore mobilità nella Regione”. Lo ha detto l’regionale alla Salute dellaRuggero Razza a Buongiorno Regione sulla Rai, parlando della fase 2. “La Regione ha adottato una politica di contenimento imponendo un periodo di isolamento domiciliare e chiedendo l’esito del tampone – aggiunge Razza – Dobbiamo gradualmente riaprire le attività economiche. Abbiamo avuto un indice R con 0 più basso d’Italia, questo vuol dire che dobbiamo affrontare una prima fase con il mantenere leregole di accesso alla regione ma con una maggiore mobilità nella regione”. “Dopo il 18 maggio il Governatore Musumeci valuterà per un verso l’evoluzione del contagio ad ...

fanpage : Basilicata, assessore annuncia: “Quarantena e tampone obbligatori per chi rientra” - RegLombardia : #LNews #Coronavirus #agricoltura #assessore @FRolfi: ok rinvio #Pac al 2023, rilanciare ruolo #Regioni guardando an… - RegioneER : #Coronavirus. BAGNI IN MARE e passeggiate? In @RegioneER non si può, almeno fino al 4 maggio. Lo ha chiarito l'asse… - TV7Benevento : Coronavirus: assessore Sicilia, 'zero vittime? Si raccolgono i frutti del lavoro fatto dai siciliani'... - TV7Benevento : Coronavirus: assessore Sicilia, 'Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva'... -