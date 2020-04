Coronavirus, Arera: “Prorogato al 17 maggio blocco distacchi elettricità, gas e acqua” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Arera) proroga al 17 maggio, per i soli clienti domestici, i provvedimenti con i quali aveva già stabilito il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. “Coerentemente con le rinnovate misure governative di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e a seguito dei primi risultati del proprio monitoraggio sui potenziali impatti finanziari delle misure introdotte sui diversi settori, – comunica l’Area in una nota – l’Autorità ritiene opportuno continuare ad assicurare la tutela dei clienti e degli utenti domestici, in modo proporzionato e adeguato a garantire anche la necessaria sostenibilità finanziaria degli interventi per tutta la filiera dell’energia e ... Leggi su quifinanza Coronavirus - bollette : Arera chiede rinnovi automatici

**Coronavirus : Arera - nuova proroga per rinnovo bonus sociali luce - gas e idrico**

