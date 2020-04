Coronavirus anticorpi | 100% pazienti ne sviluppa | «Megapillola di ottimismo»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) 30 aprile 2020 –, tutti iguaritino gli. «Buona notizia. Seppure in quantità variabili, iguariti da Covid-19 produconocontro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se glifossero proteggenti, promette bene per l’immunità», l’annuncio su Twitter arriva dal virologo Roberto Burioni, che ha rilanciato il link di uno studio cinese pubblicato su ‘Nature Medicine’, firmato da scienziati della Chongqing Medical University. «Un articolo in cui si mostra che 285 su 285 (con Covid-19no IgG contro Sars-CoV-2 entro 19 giorni dall’inizio dei sintomi clinici», sintetizza dalla Emory University di Atlanta l’immunologo Guido Silvestri, che ha definito tale ...