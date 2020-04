Coronavirus, anche la Premier League starebbe per fermarsi definitivamente (Di giovedì 30 aprile 2020) La ripresa del calcio in Inghilterra è sempre legata a un filo sottilissimo. Il Daily Mail ha pubblicato una notizia secondo la quale i giocatori saprebbero già che stanno svanendo tutte le possibilità di concludere l’attuale campionato. anche l’Everton di Carlo Ancelotti, quindi, potrebbe fermarsi. Domani si svolgerà una riunione ai massimi livelli con le componenti del calcio per discutere di ripartenza. Dopo una riunione del consiglio dell’EFL, ai capitani dei club e ai rappresentanti della PFA è stato comunicato di riferire ai propri compagni la possibilità della fine. I problemi legati all’elevato numero di test per il Coronavirus riservati a tutti gli addetti ai lavori favoriscono lo sviluppo di questa ipotesi. I giocatori hanno appreso inoltre che, per quel che concerne i verdetti, il campionato potrebbe adottare ... Leggi su calciomercato.napoli Neanche il coronavirus ferma lo stupratore nigeriano : due violenze in un giorno

Coronavirus - la denuncia di una dottoressa : mandata al lavoro anche se positiva

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche la rete commerciale e assistenza Fca in Italia è pronta alla ripartenza La Stampa Coronavirus, i Comuni di Moncalieri e Carmagnola posano fiori agli ingressi dei cimiteri chiusi

Il gesto è un segno di ricordo dei defunti e della vicinanza della comunità ai parenti che non possono visitarli MONCALIERI. «Ai nostri cari, sempre vicini anche se distanti». Sono le parole che il ...

Coronavirus, il Commissario: “5 nuovi guariti, superato il numero delle persone positive”

“I dati di oggi sono talmente confortanti che si cambia la modalità di comunicazione, Ci sono ben 5 guarigioni e per la prima volta a Follonica il numero dei positivi al Covid-19 è superato, ampliamen ...

