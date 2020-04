Coronavirus, altri 93 morti in Lombardia (ieri erano 104). Calano ancora i nuovi contagi: +598 in 24 ore (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 30 aprile Sono pressoché stabili i decessi a causa del Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 30 aprile, la Lombardia conta 93 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 104). In totale i decessi da Covid ora sono 13.772 (ieri erano 13.679). I nuovi positivi sono +598, -188 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 786 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 75.732 casi (ieri erano 75.134). I dati arrivano a fronte di +11.048 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 376.943. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 605 (-29 rispetto ai 634 di ieri), i ricoverati sono 7.834 (-286 da ieri). Sono 51.166 i dimessi, +819 rispetto a ieri. Commentando i dati di oggi, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha detto che non la Lombardia non si discosterà molto dal ... Leggi su open.online Coronavirus - in Campania primo giorno senza vittime. Altri 22 guariti. Casertano e Sannio : zero contagi

Coronavirus, l'uscita dal lockdown degli altri: come stanno procedendo gli altri paesi europei?

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri due morti nel savonese: tra i deceduti un uomo di 67 anni IVG.it Regione, in arrivo dall'Ars 200 milioni per le fasce più deboli

Raddoppiato il fondo per le fasce deboli in Sicilia, come risposta immediata agli effetti economici del coronavirus. In sede di approvazione all’Ars dell’articolo 7 della Finanziaria regionale, sono s ...

Coronavirus: rientrano gli italiani bloccati in Argentina

Centotrenta italiani dei quasi 200 rimasti “intrappolati” in Argentina da un mese e mezzo, senza soldi ne’ vestiti adatti all’inverno ormai in arrivo, si sono imbarcati pochi minuti dopo le 19 da Buen ...

