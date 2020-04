Coronavirus: accordo Acri-Intesa Sp per liquidità agevolata a terzo settore (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Acri, l’associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto la ‘Convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l’emergenza Covid-19 – Prestito Sollievo’, mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in difficoltà nell’emergenza Coronavirus per la sua fragilità dal punto di vista finanziario. L'articolo Coronavirus: accordo Acri-Intesa Sp per liquidità agevolata a terzo settore proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : accordo Acri-Intesa Sp per liquidità agevolata a terzo settore (2)

Coronavirus - vaccino Pomezia-Oxford : accordo con AstraZeneca per la produzione. «A dicembre disponibile per i più fragili»

Coronavirus - vaccino Pomezia-Oxford : accordo con AstraZeneca per produzione e distribuzione a livello mondiale (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) –, l’associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, eSanpaolo hanno sottoscritto la ‘Convenzione per il sostegno agli enti delper l’emergenza Covid-19 – Prestito Sollievo’, mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in difficoltà nell’emergenzaper la sua fragilità dal punto di vista finanziario. L'articoloSp per liquiditàproviene da Ildenaro.it.

repubblica : Coronavirus, la Calabria sfida il governo e riapre da domani bar e ristoranti all'aperto. Ma alcuni sindaci non son… - SkyTG24 : Vaccino contro coronavirus, accordo Oxford-AstraZeneca su produzione - regionetoscana : #coronavirsu #covid19 La #RegioneToscana ha autorizzato l'80% delle domande di cassa integrazione in deroga. Oltre… - infoitsport : Coronavirus e sport LIVE, Dal Pino: 'Serie A aperta a dialogo'. Spadafora: 'Allenamenti, sì se c'è accordo Cts-Figc… - infoitsport : Coronavirus LIVE, Dal Pino: 'Serie A pronta al dialogo'. Spadafora: 'Ok alla ripresa se c'è accordo sul protocollo' -