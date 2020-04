Coronavirus | a Roma 40 nuovi casi 63 in tutta la provincia Nel Lazio sono 71

M5S_Senato : Coronavirus, a Roma nasce il primo Mercato Sociale - virginiaraggi : Ringrazio la città di Pechino per la donazione a Roma Capitale: un ventilatore, 10mila mascherina e altri dispositi… - SkyTG24 : Coronavirus a #Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta - divorex82 : RT @giulianadipillo: #Coronavirus Abbiamo inaugurato il primo Mercato Sociale di Roma Capitale per famiglie in difficoltà che assume un'imp… - Signorino978 : RT @CesareSacchetti: È lo 'smart helmet', il casco che rileva la temperatura delle persone, ovviamente senza il loro consenso. Iniziano cos… -

Coronavirus Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Roma