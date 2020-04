Coronavirus, a Prato le aziende cinesi non riaprono né ora né il 4 maggio: “È troppo presto, situazione sanitaria ci preoccupa” (Di giovedì 30 aprile 2020) Non hanno riaperto le fabbriche lunedì e non lo faranno nemmeno dal 4 maggio. La maggior parte della comunità cinese di Prato, circa 25mila persone e 4.800 aziende di pronto moda , ha deciso di rinviare la “fase due” quando la curva dei contagi sarà sotto controllo, senza seguire gli imprenditori italiani del settore tessile che in città hanno già riaperto da lunedì per la manutenzione delle macchine .“È troppo presto per riaprire – dice a ilfattoquotidiano.it Marco Wong, consigliere italo-cinese eletto con la lista del sindaco Matteo Biffoni – la situazione sanitaria non è ancora sotto controllo”. La comunità cinese di Prato, la più grande in Europa dopo Londra e Parigi in rapporto alla popolazione, aveva deciso di obbligare i propri cittadini alla quarantena già da ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - a Prato riparte la Chinatown d’Italia. Via (parziale) alle aziende tessili

