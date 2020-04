Coronavirus a Napoli: ABC rateizza le bollette dell’acqua (Di giovedì 30 aprile 2020) Abc: nuove agevolazioni per i cittadini napoletani sulle bollette dell’acqua a causa dell’emergenza Coronavirus. Sergio D’Angelo: “Incentivato il ricorso a rateizzazioni”. Abc, l’azienda municipalizzata per l’acqua pubblica, comunica che ha adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus e della grave crisi sociale che sta investendo Napoli. “Abbiamo previsto ulteriori misure – dichiara Sergio D’Angelo, Commissario straordinario di Abc – per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso a rateizzazioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori”. Con la delibera di ieri, attuando condizioni migliorative di quelle previste dalla normativa vigente, ... Leggi su 2anews Coronavirus - morto l’epatologo Raffaele Pempinello di Napoli

Coronavirus - Napoli affamata : la fila dei poveri che spezza il cuore

Coronavirus - beve cinque cicchetti d’un fiato in diretta Facebook : sindaco di Cicciano (Napoli) finisce nelle polemiche (Di giovedì 30 aprile 2020) Abc: nuove agevolazioni per i cittadini napoletani sulledell’acqua a causa dell’emergenza. Sergio D’Angelo: “Incentivato il ricorso azioni”. Abc, l’azienda municipalizzata per l’acqua pubblica, comunica che ha adottato misure straordinarie per favorire l’utenza in difficoltà economica a seguito dell’emergenzae della grave crisi sociale che sta investendo. “Abbiamo previsto ulteriori misure – dichiara Sergio D’Angelo, Commissario straordinario di Abc – per agevolare l’utenza, incentivando il ricorso azioni ed ampliando il periodo di emissione e scadenza delle fatture per le quali prevedere l’addebito degli interessi moratori”. Con la delibera di ieri, attuando condizioni migliorative di quelle previste dalla normativa vigente, ...

tgr_campania : #coronavirus Da San Giovanni a Teduccio, Napoli, intervista a Carmela Manco della Figli in Famiglia onlus sulla chi… - tgr_campania : #coronavirus 30 anni fa, il 29 aprile 1990, il Napoli conquistava il suo secondo scudetto. #IoSeguoTgr #iostoacasa - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ira di De Luca: 'A Napoli troppa gente in strada, si rischia nuovo stop' #campania… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus a Napoli, droni in arrivo anche per Polizia locale: è task force - lightmoon972 : RT @tgr_campania: #coronavirus Da San Giovanni a Teduccio, Napoli, intervista a Carmela Manco della Figli in Famiglia onlus sulla chiusura… -