Coronavirus | 4 decessi e 17 nuovi casi positivi presso la Asl Roma 6

Sono stati registrati 17 nuovi casi positivi e 4 decessi presso la Asl Roma 6. Si tratta di una donna di 97 anni proveniente da Villa delle Querce, un uomo 82 anni, una donna di 89 anni e una donna di 92 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa. Sono 84 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio sulle altre RSA e case di riposo attenzionate. Da oggi ampliati i posti nella RSA Covid pubblica di Genzano con apertura nuovo reparto. Si sta lavorando per aprire una RSA pubblica presso l'ex ospedale di Albano raccogliendo l'invito dei sindaci di Albano, Nemi e Lanuvio.

