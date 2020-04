Coronavirus | 1 maggio alternativo anche a Taranto | «La paura di contagiare le famiglie

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttail 1al Concertone di Roma, quello che ormai da qualche anno si tiene al Parco Archeologico delle Mura Greche di– il PrimoLibero e Pensante, nato per celebrare la festa dei lavoratori nella città che ospita l’ormai ex Ilva e che è da troppo tempo teatro della paradossale lotta tra salute e lavoro – trasloca e cambia pelle a causa del lockdown e dell’epidemia di. Ma non diventa streaming, come invece successo a tanti altri appuntamenti a causa della serrata Sì – è il ragionamento del comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti insieme ai direttori artistici della manifestazione, Michele Riondino, Roy Paci e Diodato – la tecnologia, i social, internet sono stati preziosissimi in questi due ...