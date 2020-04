Coppa UEFA e Europa League: le finali tutte all'italiana della seconda competizione europea (Di giovedì 30 aprile 2020) L'Europa League è attualmente la seconda Coppa europea per importanza, dietro alla Champions League. Negli anni '90, l'EL, chiamata Coppa UEFA, era addirittura la terza. Davanti, infatti, c'era anche la Coppa delle Coppe. Tuttavia vincerla era prestigiosissimo, probabilmente più di alzare l'attuale Europa League. A puntare alla finale erano alcune delle migliori squadre europee e, proprio negli anni '90, l'Italia ha fatto la parte del leone. Dal 1990 al 1999, infatti, ci sono state ben sette... Leggi su 90min Il Torino elimina il Real dalla Coppa UEFA – 15 aprile 1992 – VIDEO

Le parole di Michele Centenaro, segretario dell’ECA, nel corso di un’intervista rilasciata sulle pagine di “Repubblica”. MILANO – Michele Centenaro, segretario dell’ECA, ha rilasciato un’intervista al ...

Il direttore generale dell’Utrecht Thijs Otto Van Es, intervenendo a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sintetizzate da NapoliSoccer.

