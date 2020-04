Conte scomunicato dai giuristi | Messa vietata?È incostituzionale

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Francesco Boezi Giuseppe De Lorenzo L'Unionecattolici di Perugia attaccasulla libertà di culto. Ora la battaglia per le Messe si sposta sul piano giuridico Un cattolico può andare dal tabaccaio per comprare le sigarette, ma non può recarsi in chiesa per partecipare ad una celebrazione religiosa. Un cattolico può attendere in casa l'arrivo del fattorino per gustare una pizza da asporto, ma non può ricevere l'eucaristia, che in quanto sacramento rappresenta sempre un' "emergenza spirituale". Sono alcuni paradossi percepiti dai fedeli italiani. Solo che le difformità non dipendono dal caso, ma dalle disposizioni governative. Queste differenze trovano corrispondenza nel sistema giuridico italiano? L'Unionecattolici di Perugia, storica associazione del Belpaese, non è affatto persuasa ...