Conte alla Camera: “Il governo non può assicurare il ritorno immediato alla vita precedente” (Di giovedì 30 aprile 2020) In diretta da Montecitorio il premier Giuseppe Conte sta spiegando i motivi che hanno spinto il governo ad operare una riapertura graduale delle attività produttive e l’allentamento delle restrizioni sociali: “Stiamo affrontando un’emergenza che sta mettendo a dura prova tutte le democrazie avanzate. Siamo costretti a riorganizzare modelli di vita e sviluppo, programmare un piano di rilancio economico. Un recente rapporto del comitato tecnico-scientifico, pubblicato anche sui giornali, che coadiuva l’azione di governo, vien stimato che l’apertura simultanea dal 4 maggio porterebbe ad un amento incontrollato dei contagi. Ad il tasso R0 è stimato da 0,5 a 0,7, se questo numero superasse di poco il numero 1 le terapie intensive verrebbero saturate. L’impatto sul sistema sanitario sarebbe devastante e si rifletterebbe sul piano economico ... Leggi su italiasera Coronavirus : Conte - ‘io alla Camera senza mascherina - ministri distanziati’

