Contagio coronavirus: le indicazioni dell’Iss. Il bollettino (Di giovedì 30 aprile 2020) Contagio coronavirus: le indicazioni dell’Iss. Il bollettino Contagio coronavirus, parla l’Istituto Superiore di Sanità. Nel suo consueto bollettino di fine settimana, gli esponenti dell’Iss hanno riportato grafici e analisi dei dati degli ultimi giorni, dichiarando che nel nostro Paese il fattore R0 è inferiore all’1 praticamente in tutte le regioni. Questo ha portato alla riduzione delle zone rosse e a un decremento evidente della curva del Contagio. Resta tuttavia l’obbligo di agire con cautela: un errore nella flessibilità degli spostamenti o in riaperture troppo affrettate potrebbe portare l’indice del Contagio superiore a 1 in breve tempo, con conseguenze terribili per il sistema sanitario e le terapie intensive, nonché per l’economia del Paese, visto un inevitabile nuovo lockdown. Contagio coronavirus: ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Rakitic del Barcellona : ''Voglio giocare - pronto a rischiare il contagio''

Coronavirus - Brusaferro (ISS) : “Indice di contagio sotto l’1 in tutte le Regioni”

Coronavirus - quando il contagio avviene al lavoro : 28mila casi (Di giovedì 30 aprile 2020): ledell’Iss. Il, parla l’Istituto Superiore di Sanità. Nel suo consuetodi fine settimana, gli esponenti dell’Iss hanno riportato grafici e analisi dei dati degli ultimi giorni, dichiarando che nel nostro Paese il fattore R0 è inferiore all’1 praticamente in tutte le regioni. Questo ha portato alla riduzione delle zone rosse e a un decremento evidente della curva del. Resta tuttavia l’obbligo di agire con cautela: un errore nella flessibilità degli spostamenti o in riaperture troppo affrettate potrebbe portare l’indice delsuperiore a 1 in breve tempo, con conseguenze terribili per il sistema sanitario e le terapie intensive, nonché per l’economia del Paese, visto un inevitabile nuovo lockdown.: ...

Agenzia_Ansa : Doccia fredda in Germania, risale l'indice di contagio. Ma per Berlino la situazione resta gestibile, avanti sulla… - petergomezblog : #Coronavirus riapertura graduale in Germania e subito il tasso di contagio risale a 1. - repubblica : Coronavirus, Camera: allarme contagio in Aula, chiesto voto online - GrattaeVincite : Coronavirus, la mappa del contagio al 29 aprile: tutti i casi comune per comune - LuceverdeRadio : RT @CittadiVicenza: ???#Coronavirus, da lunedì 4 maggio parchi aperti dalle 15 alle 19. Si può andare con mascherine e guanti. Sindaco Rucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio coronavirus Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus diretta, Oms: «Bisogna prepararsi alla seconda e terza ondata». Trump non proroga restrizioni sociali

Coronavirus, l'Oms avverte: quando la prima ondata del coronavirus sarà passata «è essenziale prepararsi a una seconda o una terza, particolarmente se non c'è ancora un vaccino disponibile». Lo ha det ...

Coronavirus, Conte alle Regioni: “Siamo ancora dentro la pandemia ci vuole cautela, no a iniziative illegittime” – VIDEO

Giuseppe Conte ribadisce che siamo ancora dentro la pandemia di Coronavirus, durante la fase 2 ci vuole cautela per non vanificare ... per tenere conto delle Regioni dove il contagio è meno critico.

Coronavirus, l'Oms avverte: quando la prima ondata del coronavirus sarà passata «è essenziale prepararsi a una seconda o una terza, particolarmente se non c'è ancora un vaccino disponibile». Lo ha det ...Giuseppe Conte ribadisce che siamo ancora dentro la pandemia di Coronavirus, durante la fase 2 ci vuole cautela per non vanificare ... per tenere conto delle Regioni dove il contagio è meno critico.