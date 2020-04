Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 205mila casi positivi (Di giovedì 30 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 205.463 che sono così ripartiti: 01.551 ammalati, 74.945 guariti, 27.967 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (30 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 205.463 (oggi aumento di 1.872): 101.551 ammalati, 74.945 guariti, 27.967 morti TOTALE malati: 101.551 (oggi calo di 3.106) di cui: 1.694 in terapia intensiva, 18.149 ricoverati con sintomi, 81.708 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 27.967 (oggi aumento di 285) TOTALE guariti: 75.945 (oggi aumento di 4.693) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi ... Leggi su oasport Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

Come funzionerà la nuova app per il Coronavirus? Sarà in funzione da metà maggio fino al 31 dicembre del 2020, sarà utilizzabile su base volontaria, nel rispetto della privacy. Servirà per rintracciar ...

