Congiunti chi sono? Fidanzati | parenti | affetti stabili | “vedere amici’? Buonsenso”

Corriere : ?? Autocertificazione per la «fase 2», chi andrà dai congiunti non dovrà indicare il nome. Per motivi di privacy i c… - mattiafeltri : Oltre a parenti, fidanzate e affetti stabili, ecco anche gli amici (veri) Chi sono i congiunti? Quel che cavolo vi… - Corriere : Autocertificazione, chi va dai «congiunti» non dovrà indicare il nome sul modulo - anna_salvaje : Ma voi ai vostri nipoti lo racconterete che ci siamo amminchiati per giorni e giorni, tutto un paese intero, in fis… - Margo_Channing : Io però raga ho un dubbio e un terrore allo stesso tempo. Ok il 4 possiamo vedere i congiunti che poi che cazzo son… -

Congiunti chi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Congiunti chi