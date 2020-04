Concertone del primo maggio | dove | come | quando seguirlo E chi ci sarà

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il Concerto delsi farà. Nonostante la quarantena, nonostante l’emergenza COVID-19, la grande festa per ricordare e celebrare i lavoratori si terrà ugualmente. Non nella tradizionale piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, non con l’enorme folla che caratterizza da sempre il, in modalità e forme nuove e inedite, ma la presenza di alcuni fra i più grandi artisti italiani è garantita. E sarà comunque una grande festa, forse, vista la situazione e la costrizione a casa degli italiani, ancora più sentita, attesa e partecipata. Scopriamoseguire il. La conduttrice delA condurre l’evento sarà, per il terzo anno consecutivo, Ambra. Titolo eguardare in tv ilIl titolo scelto da CGIL, CISL e UIL per il concerto di quest’anno ...