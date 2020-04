Concerto del I° Maggio; da Sting a Vasco | parata di artisti domani sera su Raitre Ecco

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020) Di fatto il coronavirus ha bloccato le nostre vite ma, non è riuscito però a bloccare l’ormai storicone del I°il quale, seppure – per ovvi motivi – spostato dalla location di Piazza San Giovanni all’Auditorium della Musica di Roma, sarà ugualmente presente sui palinsesti Rai,dalle 20 alle 24 in diretta su Rai3, ed in contemporanea su Rai Radio2, con i commento in studio di Ema Stoccolma e Gino Castaldo. Quest’anno inoltre segnaliamo che ilne ‘Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro’ sarà trasmesso anche da RaiPlay e avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti. Un cast ricchissimo di grandi star internazionali Saranno tanti gliche con le loro voci e le loro performance ...