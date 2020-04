Comunità Montana Fortore | illustrate misure per contenimento del Covid nei cantieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Si è tenuta questa mattina una importante riunione, in parte in presenza presso il Comune di Buonalbergo ed in parte in video-conferenza, tra la Comunitàdel, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Alfonso Iannace (Fai Cisl), Antonio De Lillo (Uila Uil), Carlo Ceccarelli (Flai Cgil), il responsabile della sicurezza Ernesto Pepe, cui ha seguito il collegamento del medico competente nominato dalla Comunitàdel. Quest’ultima è stata rappresentata dal presidente Zaccaria Spina, il vicepresidente Antonio Panarese, il responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo. In apertura della riunione, è stato illustrato il protocollo di regolamentazione delleper il contrasto e ildella diffusione del virus-19 nei ...