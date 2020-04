Comune di Minori, da domani mascherine e riapertura cimitero da lunedì (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMinori (Sa) – Anche a Minori, a partire da domani 1 maggio 2020, grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione di Pubblica Assistenza Millennium, avrà inizio la nuova distribuzione di DPI (mascherine). Ad ogni famiglia spetteranno tre dispositivi: due forniti dalla regione Campania e uno dal Comune di Minori. Il Comune, guidato dal sindaco Andrea Reale, ricorda che, in virtù di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 3 comma 2) e valido a far data da lunedì 04 maggio 2020, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza“. Inoltre da ... Leggi su anteprima24 Minori - gemellaggio web con il comune di Patti (Sicilia)

Comune di Minori : al via le domande per il bonus alimentare

Distribuzione di mascherine riutilizzabili da parte del Comune di Minori (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Anche a, a partire da1 maggio 2020, grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione di Pubblica Assistenza Millennium, avrà inizio la nuova distribuzione di DPI (). Ad ogni famiglia spetteranno tre dispositivi: due forniti dalla regione Campania e uno daldi. Il, guidato dal sindaco Andrea Reale, ricorda che, in virtù di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 3 comma 2) e valido a far data da lunedì 04 maggio 2020, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza“. Inoltre da ...

consumatorirt : RT @toscananotizie: #Coronavirus #Toscana da domani 1°maggio attività motoria in sicurezza nel proprio Comune: sarà consentita ai genitori… - laquilablog : Centri per i minori, saranno distribuite mascherine per operatori e utenti #centriminori #covid… - sangimignanocom : RT @toscananotizie: #Coronavirus #Toscana da domani 1°maggio attività motoria in sicurezza nel proprio Comune: sarà consentita ai genitori… - GarauPina : RT @SardiniaPost: Spostarsi una volta al giorno in auto, anche con tutti i componenti del nucleo familiare, per andare a prendersi cura del… - Piergiulio58 : Coronavirus Milano, Sala: 'Comune avrà minori entrate per 400 milioni' | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Minori Minori. Il comune ricorda Alfonso Lembo e il memorial con il gruppo "Piazza Cantilena" Positanonews Fase 2, le iniziative di Giulianova per rilanciare commercio e turismo. Francioni: ‘ridurre la TARI’

Giulianova. Anche in relazione al nuovo DPCM 26 aprile 2020, che ha stabilito tempi e possibilità di iniziative pubbliche nella Fase 2, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno di varare un pacchetto ...

Covid-19, uscite in auto e con i bimbi: nel Comune di Villacidro ora è possibile

Spostarsi una volta al giorno in auto, anche con tutti i componenti del nucleo familiare, per andare a prendersi cura del proprio terreno. Uscite consentite anche con i figli minori, rispettando le di ...

Giulianova. Anche in relazione al nuovo DPCM 26 aprile 2020, che ha stabilito tempi e possibilità di iniziative pubbliche nella Fase 2, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno di varare un pacchetto ...Spostarsi una volta al giorno in auto, anche con tutti i componenti del nucleo familiare, per andare a prendersi cura del proprio terreno. Uscite consentite anche con i figli minori, rispettando le di ...