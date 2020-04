Com’è fatto Ingenuity | l’elicottero che volerà su Marte

Leggi su wired

(Di giovedì 30 aprile 2020) Raggiungeràa febbraio 2021 e, da lassù, insegnerà agli elicotteri (cit.) che si può volare anche immersi nell’atmosfera di altri pianeti. Lo hanno battezzato– nome in linea con Curiosity, Opportunity e il resto della famiglia dei robot marziani – e lavorerà al fianco di Perseverance, il rover della missione Mars 2020. Si tratta del primo velivolo a elica progettato per librarsi su un altro pianeta: sperimenterà il volo per un mese all’interno del cratere Jezero, la zona prescelta per l’ammartaggio, rimanendo (se tutto andrà bene) sospeso per 90 secondi fino a 300 metri di altezza dal suolo. E farà tutto da solo, senza il controllo umano, attraverso comandi impostati in precedenza. Ecco il trailer delle prove di volo, appena rilasciato dal Jet Propulsion Lab della Nasa, che ...