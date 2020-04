Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro confessa: “È una situazione delicata” (Di giovedì 30 aprile 2020) Paolo Ciavarro ha conosciuto la figlia di Clizia Incorvaia? Lei: “E’ una situazione delicata” Oggi Clizia Incorvaia ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ovviamente la giovane ragazza ha parlato in lungo e in largo del suo compagno Paolo Ciavarro, non nascondendo di sperare di poter incontrare subito dopo la fine di questa epidemia. Il giornalista le ha poi domandato se nelle varie chiamate e videochiamate ha avuto modo di presentare il suo fidanzato a sua figlia. E a quel punto la fidanzata di Paolo Ciavarro, con estrema schiettezza, ha subito risposto: “E’ una situazione molto delicata, bisogna trattarla con rispetto…Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare…Innanzitutto dobbiamo viverci e poi capiremo se ci sarà ... Leggi su lanostratv Paolo Ciavarro - prima di Clizia Incorvaia c’era lei : chi è l’ex fidanzata Alicia

Clizia Incorvaia dipendenza affettiva | Paolo Ciavarro vittima di strategia al GF Vip

Clizia Incorvaia - avete mai visto la sua casa? Regno incantato sul mare [FOTO] (Di giovedì 30 aprile 2020)ha conosciuto la figlia di? Lei: “E’ unadelicata” Oggiha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ovviamente la giovane ragazza ha parlato in lungo e in largo del suo compagno, non nascondendo di sperare di poter incontrare subito dopo la fine di questa epidemia. Il giornalista le ha poi domandato se nelle varie chiamate e videochiamate ha avuto modo di presentare il suo fidanzato a sua figlia. E a quel punto la fidanzata di, con estrema schiettezza, ha subito risposto: “E’ unamolto delicata, bisogna trattarla con rispetto…Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare…Innanzitutto dobbiamo viverci e poi capiremo se ci sarà ...

Noovyis : (Paolo Ciavarro, prima di Clizia Incorvaia c’era lei: chi è l’ex fidanzata Alicia) Playhitmusic -… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: AL SETTIMANALE “NUOVO”, CLIZIA INCORVAIA ESCLUDE CATEGORICA UNA SUA VENTILATA PARTECIPAZIO… - zazoomblog : Paolo Ciavarro prima di Clizia Incorvaia c’era lei: chi è l’ex fidanzata Alicia - #Paolo #Ciavarro #prima #Clizia - zazoomnews : Clizia Incorvaia dipendenza affettiva Paolo Ciavarro vittima di strategia al GF Vip - #Clizia #Incorvaia… - LagnaLibera : Comunque Conte a volte si esprime come Clizia Incorvaia (no non gli ho perdonato i congiunti, si lo sto ascoltando in diretta) -