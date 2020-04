Clizia Incorvaia | glutei nudi all’aria mentre pranza sdraiata | «Ma non c’hai du vestiti?»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 30 aprile 2020)Instagram: lato B in mostrasul muretto a secco della sua casa in Sicilia. Indossa un body nero sgambato, e il perizoma lascia scoperti i. Distesa su un telo, la ex gieffina si fa immortalare nell’atto di mangiare dei succulenti spaghetti con le vongole.vanitosa e sexy: si spoglia anche perre!dà spettacolo al sole! Dal cortile della sua casa in Sicilia prende il sole e scrive: “Et voilà!!”. Prima pubblica la foto di sé intenta are sebbene tutte le attenzioni dei followers puntino ai suoi, sporgenti e tonici, messi strategicamente in vista, poi a seguire il piatto di spaghetti dall’aspetto succulento ed infine la ricetta per prepararli. Una foto piccante e dolce, come del resto è. Tra i cmmenti ce n’è ...