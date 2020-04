CIELI CHIUSI | IL NUOVO 11 SETTEMBRE DEGLI AEROPORTI

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 aprile 2020) Con i voli quasi azzerati, per gli scali italiani c'è il pericolo di tracollo finanziario. Ma a tremare sono anche i tanti Comuni che incassano ricchi dividendi dalle società di gestione. Su tutti Milano, Roma, Venezia, Verona e Treviso. La turbolenza è ancora più forte di quella avvertita dopo l'11. Il virus ha lasciato a terra le compagnie aeree, spegnendo i radar delle torri di controllo e svuotando gli. Il conto della pandemia è salatissimo per i gestori dei principali scali italiani ma anche per i loro azionisti pubblici rimasti a secco di dividendi importanti. E necessari.Le cifre fanno paura: nel mese di marzo l'Italia ha registrato il maggiore crollo del traffico aereo fra gli oltre 40 Paesi associati a Eurocontrol, l'organizzazione intergovernativa che coordina il controllo del traffico neieuropei. Le restrizioni ...