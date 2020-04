Ciclismo | le salite epiche | il Mortirolo Storia | precedenti e i campioni che lo hanno

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilè una salita che ha fatto la sua apparsa solo in epoca recente nei percorsi del Giro d’Italia, benché sia già da tutti considerata una delle erte simbolo della Corsa Rosa. La prima volta fu nel 1990, quando a domare l’ascesa lombarda fu il venezuelano Leonardo Sierra. Tuttavia, in quell’occasione non si affrontava quello che diventerà il versante più noto del colosso delle Alpi Meridionali, ma, bensì, si saliva da Edolo. L’esordio vero e proprio delda Mazzo di Valtellina, a ogni modo, è comunque rimandato solo all’anno seguente, quando sarà teatro dell’impresa della maglia rosa Franco Chiocchioli che tra le viuzze della spaventosa cima mise un’importante ipoteca sul suo trionfo finale. Iltornò, in seguito, nel 1994, nella frazione che lo ha ...

Il Mortirolo è una salita che ha fatto la sua apparsa solo in epoca recente nei percorsi del Giro d’Italia, benché sia già da tutti considerata una delle erte simbolo della Corsa Rosa. La prima volta ...E arriverà il 4 maggio, con la speranza che non torni presto il blocco, che le gambe possano muoversi e le ruote a scorrere. Lì dove una parziale apertura c’è già stata, come in Veneto e in Friuli-Ven ...