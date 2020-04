“Ci ho provato | ma quando scendo in campo ho paura” | lo voleva Mourinho | si ritira a soli

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020)rsi dal calcio professionistico a 24 anni. Una scelta non comune a cui è giunto Ted Smith, portiere del Southend fino a qualche mese fa. E dire che la sua carriera sembrava in ascesa. A gennaio era stato addiritturaad interessarsi a lui e a richiederlo al Tottenham. Alla fine l’affare è saltato e Smith, dopo anni di sofferenza, ha deciso di appendere i guanti al chiodo. Il terrore di sbagliare, in un ruolo in cui ogni minimo errore può essere fatale, una paura assurda che lo ha portato alla decisione. A raccontare il suo male interno è stato lo stesso ex portiere in un’intervista al ‘Daily Telegraph’: “Non ero me stesso. Non mi divertivo più. Adoro il calcio e gli allenamenti, ma la pressione delle partite mi terrorizzava. Ci ho messo molto per pensarci e poi prendere questa decisione. Nella tua testa ...