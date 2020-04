Chiuso a tavolino il campionato in Francia, il titolo va al Psg (Di giovedì 30 aprile 2020) La Lega Calcio Professionisti francese (LFP) ha applicato la decisione del governo che, a causa dell'epidemia di Covid-19, ha decretato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 della Ligue 1. Il consiglio della Lega ha quindi ufficializzato la classifica finale con il Paris Saint-Germain campione. Marsiglia e Rennes si sono aggiudicati i posti nella prossima Champions League, mentre grande deluso tra le big è il Lione, relegato al settimo posto e fuori dalle coppe europee nella prossima stagione. Leggi su agi (Di giovedì 30 aprile 2020) La Lega Calcio Professionisti francese (LFP) ha applicato la decisione del governo che, a causa dell'epidemia di Covid-19, ha decretato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 della Ligue 1. Il consiglio della Lega ha quindi ufficializzato la classifica finale con il Paris Saint-Germain campione. Marsiglia e Rennes si sono aggiudicati i posti nella prossima Champions League, mentre grande deluso tra le big è il Lione, relegato al settimo posto e fuori dalle coppe europee nella prossima stagione.

valy_s : @DMALAGIGI2 All’aperto, e con tutte le distanze. Non vedo il problema. È molto molto più pericoloso un supermercato… - system6703 : @AdryWebber La piattaforma mondiale e' banale ma pratica. Non ho dati che possano eventualmente contestare questo p… - vero4487 : Prima sono andata al tabacchi che è pure un bar (chiuso il bar in questo momento ovviamente) mi sono seduta fuori 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuso tavolino Chiuso a tavolino il campionato in Francia, il titolo va al Psg AGI - Agenzia Giornalistica Italia Aperture di bar e ristoranti, ora Occhiuto invita alla cautela: Serve un tavolo con i Comuni, l’ordinanza regionale così non si può applicare

COSENZA – Ieri sera si complimentava con «Jole» (LEGGI LA NOTIZIA DELL’ORDINANZA e LE PRIME REAZIONI DEI SINDACI). Questa mattina – forse anche davanti all’onda di reazioni che la nuova ordinanza dell ...

Chiuso a tavolino il campionato in Francia, il titolo va al Psg

La Lega Calcio Professionisti francese (LFP) ha applicato la decisione del governo che, a causa dell'epidemia di Covid-19, ha decretato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 della Ligue 1 ...

COSENZA – Ieri sera si complimentava con «Jole» (LEGGI LA NOTIZIA DELL’ORDINANZA e LE PRIME REAZIONI DEI SINDACI). Questa mattina – forse anche davanti all’onda di reazioni che la nuova ordinanza dell ...La Lega Calcio Professionisti francese (LFP) ha applicato la decisione del governo che, a causa dell'epidemia di Covid-19, ha decretato la sospensione definitiva della stagione 2019-2020 della Ligue 1 ...