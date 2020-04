Chiara Ferragni e Fedez volontari a Milano consegnano pacchi alimentari a famiglie in

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - finelineeex : RT @simoonlights: Scusate, ma come fa a starvi antipatica Chiara Ferragni? A differenza di tutte le influencers che cercano disperatamente… - CataBalascau : RT @trash_italiano: Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anziani e… - ginugiola : RT @VelvetMagIta: L'ennesimo gesto solidale dei #ferragnez @Fedez #VelvetMag -

Chiara Ferragni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chiara Ferragni