Chiara Ferragni e Fedez | arriva un nuovo bellissimo gesto solidale da parte della coppia!

Ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez si sono dimostrati solidali con i più bisognosi. I Ferragnez, come sono soliti chiamarli i fan, dopo aver promosso una raccolta fondi in occasione dell'emergenza epidemiologica che ha registrato migliaia di donazioni in pochissimi giorni, hanno quest'oggi preso parte ad un'iniziativa benefica a sostegno degli anziani e delle famiglie bisognose. Grazie al progetto "Milano aiuta", Chiara e Fedez hanno recapitato generi alimentati a si trova in difficoltà. I due hanno parlato di questa bellissima esperienza attraverso i loro profili social: Stamattina abbiamo preso parte ad un'iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessita' di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta'. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e ...

Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo per le vie di Milano

