Chi sono gli ‘affetti stabili’? C’è il nodo amici (Di giovedì 30 aprile 2020) Chi sono gli ‘affetti stabili’? Il viceministro Sileri: “Anche un amico lo è”. ROMA – Chi sono gli affetti stabili? A questa domanda Palazzo Chigi risponderà nelle prossime ore. Intanto ai microfoni di Radio 2 il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha anticipato quello che potrebbe esserci nelle prossime circorlari. “Anche l’amicizia è considerata un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare – ha assicurato il numero due di Speranza – dal 4 maggio si potrà andare a casa di un amico ma non deve essere una scusa“. Sileri: “Non sappiamo se il sesso è a rischio” Il viceministro è ritornato anche sui fattori rischio del coronavirus: “In questo momento non sappiamo se il sesso lo è. Può essere un rischio, sappiamo che ... Leggi su newsmondo Serena Enardu - spiacevole incidente : “Ho sentito un forte bruciore - mi sono spaccata l’occhio…” [FOTO]

Quali sono i lavori più a rischio durante la fase 2 : ecco la tabella Inail

Nella messa odierna a Santa Marta papa Francesco ha pregato per quanti sono morti a causa del Covid-19, in particolare per i morti senza nome, sepolti nelle fosse comuni: "Preghiamo oggi per i defunti ..."

«Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria in Italia ho pensato che avrei voluto fare qualcosa anch'io. Le campagne di fundraising che sono state aperte per gli ospedali italiani mi hanno dato l'i ...

