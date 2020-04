Che cosa fare per la pelle che soffre lo stress

EnricoLetta : Cosa fa l’Europa per noi? #Fitch ci declassa. Colpo duro, ingiusto, che ci avrebbe affondato se non ci fosse l’Euro… - matteosalvinimi : Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italian… - GassmanGassmann : Io davvero non riesco a capire la rabbia per non poter andare in chiesa. Il culto è una cosa personale, per chi cre… - 58Franci85 : #Renzi che ci dice cosa vorrebbero i morti di Bergamo se potessero parlare. Chiudiamo la giornata. - GamlaEuropa : RT @maxdantoni: «Spunta»? SPUNTA? Non spunta nulla, c'è scritto nel trattato e nel Regolamento 472/2013. Bastava leggere, bastava chiedere… -

