Ceppaloni | c’è l’iniziativa “Musica senza confini”

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Sarà un 1° maggio diverso dal solito quello che ci apprestiamo a vivere. Proprio per questo il Comune diha deciso di lanciare l’iniziativa “per, musicaconfini” mettendo in primo piano i suoi talenti. Un concerto dove, oltre ai musicisti, si esibiranno anche una ballerina e due attori, e che sarà trasmesso rigorosamente online sulla pagina Facebook “Comune di” a partire dalle 16:30. “Abbiamo deciso di dare spazio ai talenti locali per passare un pomeriggio diverso” ha spiegato il primo cittadino Ettore De Blasio. “Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di mettere le proprie capacità e la propria arte a disposizione di questo progetto. La musica è una compagna di vita per tutti noi, la tecnologia ci regala ...