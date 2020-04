Castellammare di Stabia, polizia rinviene ordigno esplosivo (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo in un garage in largo Santo Spirito. I poliziotti, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto un ordigno esplosivo del tipo “bomba carta” del peso di circa 620 grammi. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il contatore dell’energia elettrica del garage era stato manomesso ed allacciato abusivamente alla rete pubblica. A.B., 49enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente, omessa denuncia di materiale esplodente e furto aggravato. L'articolo Castellammare di Stabia, polizia rinviene ordigno esplosivo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Castellammare di Stabia - imprenditore arrestato per usura ed estorsione : IL NOME

Castellammare di Stabia : Ferisce al volto la donna per estorcere denaro. Arrestato 53enne

Castellammare di Stabia - sospetto malato di Coronavirus in fuga dall’ospedale : rintracciato dai carabinieri (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì pomeriggio gli agenti del commissariato didihanno effettuato un controllo in un garage in largo Santo Spirito. I poliziotti, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto undel tipo “bomba carta” del peso di circa 620 grammi. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il contatore dell’energia elettrica del garage era stato manomesso ed allacciato abusivamente alla rete pubblica. A.B., 49enne napoletana con precedenti di, è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente, omessa denuncia di materiale esplodente e furto aggravato. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : Castellammare, nasconde in garage una bomba carta: denunciata - fattidinapoli : Napoli: Castellammare di Stabia, Polizia rinviene ordigno esplosivo - - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Provedel, idillio #gialloblù. «#Castellammare è incantevole, mi sono ambientato subito. Non vedo l… - ProFootballDB : Recordamos...?? @gigiodonna1 - @acmilan (1999, Castellammare di Stabia ????) Informes PFDB: Donnarumma, un gigante p… - LucaMarelli72 : idioti che tifosi non sono mai stati e mai lo saranno. Questa gara la arbitrerò un'altra volta, a campi invertiti u… -