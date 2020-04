Case “intelligenti”, la rivoluzione e' nelle celle fotovoltaiche (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei prossimi decenni si prevede che miliardi di sensori wireless saranno installati negli ambienti interni. La rivoluzione e' gia' in atto e include lo sviluppo di elettronica a basso consumo energetico per il mercato, Case intelligenti, domotica e Internet delle Cose. Tutti questi elementi richiedono, per la loro alimentazione, dispositivi di raccolta di energia efficienti e facili da integrare. Un team internazionale costituito da ricercatori provenienti dall'Italia, dalla Colombia e dalla Germania ha appena pubblicato l'articolo “Perovskite Photovoltaics on Roll-To-Roll Coated Ultra-thin Glass as Flexible High-Efficiency Indoor Power-Generators” (Dispositivi Fotovoltaici di Perovskite su Vetro Ultrasottile, Rivestiti con il Metodo Roll-to-Roll, quali Generatori di Alta Efficienza per Uso Interno): apparso su Cell Reports Physical Science, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei prossimi decenni si prevede che miliardi di sensori wireless saranno installati negli ambienti interni. Lae' gia' in atto e include lo sviluppo di elettronica a basso consumo energetico per il mercato,intelligenti, domotica e Internet delle Cose. Tutti questi elementi richiedono, per la loro alimentazione, dispositivi di raccolta di energia efficienti e facili da integrare. Un team internazionale costituito da ricercatori provenienti dall'Italia, dalla Colombia e dalla Germania ha appena pubblicato l'articolo “Perovskite Photovoltaics on Roll-To-Roll Coated Ultra-thin Glass as Flexible High-Efficiency Indoor Power-Generators” (Dispositivi Fotovoltaici di Perovskite su Vetro Ultrasottile, Rivestiti con il Metodo Roll-to-Roll, quali Generatori di Alta Efficienza per Uso Interno): apparso su Cell Reports Physical Science, la ...

MayaJama : No face no case ????? - AnnalisaChirico : Dal 4maggio i parchi romani potrebbero essere aperti solo al mattino, mi sfugge il senso. Come già per i supermerca… - ItalianAirForce : ??Facebook & YouTube #AeronauticaMilitare ??? 1° maggio ? 18:00 Se non è possibile assistere agli air show, sono gli… - Noovyis : (Case “intelligenti”, la rivoluzione e' nelle celle fotovoltaiche) Playhitmusic - - wanderlustcateb : RT @akurazal: In case @501Awani delete twit -

Ultime Notizie dalla rete : Case &ldquointelligenti&rdquo Nasce l'Airbnb per il lavoro da remoto: le case vacanza diventano smart office Il Sole 24 ORE Case "intelligenti", la rivoluzione e' nelle celle fotovoltaiche

ROMA (ITALPRESS) - Nei prossimi decenni si prevede che miliardi di sensori wireless saranno installati negli ambienti interni. La rivoluzione e' gia' in atto e include lo sviluppo di elettronica a bas ...

Coronavirus: in vacanza con 'Bi-Tv', vita da villaggio a casa con star della Treviso Basket

Treviso, 30 apr. – (Adnkronos) – Si chiama Bi-Tv e porta l'emozione della vacanza, specialmente per i più piccoli, nelle case di tutti. A lanciare il progetto è Bi-Holiday, gruppo turistico veneto con ...

ROMA (ITALPRESS) - Nei prossimi decenni si prevede che miliardi di sensori wireless saranno installati negli ambienti interni. La rivoluzione e' gia' in atto e include lo sviluppo di elettronica a bas ...Treviso, 30 apr. – (Adnkronos) – Si chiama Bi-Tv e porta l'emozione della vacanza, specialmente per i più piccoli, nelle case di tutti. A lanciare il progetto è Bi-Holiday, gruppo turistico veneto con ...