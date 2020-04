Case “intelligenti” | la rivoluzione e’ nelle celle fotovoltaiche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nei prossimi decenni si prevede che miliardi di sensori wireless saranno installati negli ambienti interni. Lae’ gia’ in atto e include lo sviluppo di elettronica a basso consumo energetico per il mercato,intelligenti, domotica e Internet delle Cose. Tutti questi elementi richiedono, per la loro alimentazione, dispositivi di raccolta di energia efficienti e facili da integrare. Un team internazionale costituito da ricercatori provenienti dall’Italia, dalla Colombia e dalla Germania ha appena pubblicato l’articolo “Perovskite Photovoltaics on Roll-To-Roll Coated Ultra-thin Glass as Flexible High-Efficiency Indoor Power-Generators” (Dispositivi Fotovoltaici di Perovskite su Vetro Ultrasottile, Rivestiti con il Metodo Roll-to-Roll, quali Generatori di Alta Efficienza per Uso Interno): apparso su Cell Reports ...