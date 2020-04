Campania | il centrodestra incalza De Luca | “Siamo ultimi | pochi tamponi!”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Terminato il Consiglio. C’è chi propone, Desbrocca e non spiega perché ha fatto peggio della Calabria, della Sicilia, della Basilicata e del Molise”. Così il Gruppo Caldoro, su Twitter dopo il Consiglio regionale e dopo la replica del Governatore che ha risposto, di fatto, al Capo della opposizione. “Non spiega ritardi per famiglie ed imprese.al Sud”, dice il gruppo del leader del. “La vicenda dei tamponi non e’ ‘tamponite’. Caro Presidente De, non c’e’ un problema di pensare che dobbiamo fare i tamponi a tutti, e non lo chiede nessuno, ma quello di non esserein Italia. Questo non puo’ essere uno standard, non puo’ essere una cosa giusta. Non puo’ essere una cosa fatta bene. Essere...