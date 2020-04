Campagna | ridotte Tari e Tosap per le attività produttive | l’iniziativa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Riduzione della tassa sui rifiuti e del canone di occupazione del suolo pubblico per aiutare i negozianti della città. È l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale dicoordinata dal sindaco, Roberto Monaco, che ha predisposto nel bilancio comunale, un aumento di fondi necessari a coprire la riduzione delle tasse Tasi e del canone di occupazione del suolo pubblico, in favore dei negozianti e delle attività commerciali del territorio, che versano in una situazione di crisi per via del covid-19. “Si tratta – spiega il sindaco di, Roberto Monaco – di due provvedimenti concreti che abbiamo adottato per essere vicini alle attivitàdel nostro comune che per oltre due mesi sono rimaste chiuse”. Nello specifico infatti, la tassa...