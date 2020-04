Camilla Parker Bowles, ecco l’attività segreta che ha nascosto per 18 mesi (Di giovedì 30 aprile 2020) Classe 1947, Camilla, in una call con le amiche tenutasi nelle ultime ore, ha confidato di starsi dando alla danza con grande passione: la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni di danza “segretamente” da un anno e mezzo. Un hobby così tanto amato e seguito con costanza che, secondo quanto appreso, porterebbe Camilla a dedicarcisi ogni mattina. Un segreto che nessuno si aspettava di scoprire da una videochat di amiche, dati i riflettori puntati costantemente sulla famiglia reale. I segreti non finiscono qui: la duchessa ha anche colto l’occasione per confidarsi sulla sua vita in quarantena con il marito. La coppia è in isolamento in un castello in Scozia. E se sappiamo già che Camilla Parker Bowles approfitta di questo momento per darsi alla lettura, un’altra delle sue grandi passioni, lei stessa ha confidato che il Principe Carlo ... Leggi su newscronaca.myblog Camilla Parker Bowles - viene fuori solo ora : “Lo fa in gran segreto da un anno e mezzo”

9 aprile 2005 - Carlo e Camilla Parker Bowles convolano a nozze

Lady Diana - ecco il soprannome che le aveva dato Camilla Parker Bowles (Di giovedì 30 aprile 2020) Classe 1947,, in una call con le amiche tenutasi nelle ultime ore, ha confidato di starsi dando alla danza con grande passione: la moglie del principe Carlo sta prendendo lezioni di danza “mente” da un anno e mezzo. Un hobby così tanto amato e seguito con costanza che, secondo quanto appreso, porterebbea dedicarcisi ogni mattina. Un segreto che nessuno si aspettava di scoprire da una videochat di amiche, dati i riflettori puntati costantemente sulla famiglia reale. I segreti non finiscono qui: la duchessa ha anche colto l’occasione per confidarsi sulla sua vita in quarantena con il marito. La coppia è in isolamento in un castello in Scozia. E se sappiamo già cheapprofitta di questo momento per darsi alla lettura, un’altra delle sue grandi passioni, lei stessa ha confidato che il Principe Carlo ...

bnotizie : Camilla Parker Bowles, ecco l`attività segreta che ha nascosto per 18 mesi - Noovyis : (Camilla Parker Bowles, viene fuori solo ora: “Lo fa in gran segreto da un anno e mezzo”) Playhitmusic -… - zazoomblog : Camilla Parker Bowles viene fuori solo ora: “Lo fa in gran segreto da un anno e mezzo” - #Camilla #Parker #Bowles… - giannettimarco : RT @leggoit: Camilla Parker Bowles, ecco l'attività segreta che ha nascosto per 18 mesi - leggoit : Camilla Parker Bowles, ecco l'attività segreta che ha nascosto per 18 mesi -