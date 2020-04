Calciomercato Lazio | obiettivo Dendoncker | Tare lo segue da tempo

(Di giovedì 30 aprile 2020)Leander, centrocampista del Wolverhampton affrontato nel 2013 al torneo di Viareggio Nome nuovo per il prossimo mercato della. Come riporta La Gazzetta dello Sport Igliavrebbe messo gli occhi su Leander, centrocampista del Wolverhampton, che nella sua carriera ha già affrontato i biancocelesti. La sfida risale agli ottavi di finale del torneo di Viareggio del 2013.contro Anderlecht. Ebbero la meglio i belgi che poi vinsero il torneo in finale con il Milan.proverà a poril belga nella Capitale conscio che l’ostacolo più grande è rappresentato dal costo del cartellino del centrocampista: 25-30 milioni. Leggi su Calcionews24.com

Nome nuovo per il prossimo mercato della Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport Igli Tare avrebbe messo gli occhi su Leander Dendoncker, centrocampista del Wolverhampton, che nella sua carriera h ...Ieri il diesse Tare e Parolo, oggi è stato il turno di Acerbi e Patric. La Lazio non ci sta e porta avanti la sua battaglia per tornare ad allenarsi, possibilità che è stata ancora negata dall'ultimo ...