Calcio | Ligue 1 chiusa ufficialmente | PSG campione | contratto rescisso da Canal+ e danni

(Di giovedì 30 aprile 2020) Si attendeva l’ufficialità e oggi è arrivata. La Lega francese diha dichiarato chiuso anzitempo le attività agonistiche. Dopo che il Primo Ministro transalpino Edouard Philippe, martedì, durante l’intervento alla Camera per illustrare il piano di uscita dal confinamento, aveva detto basta almeno fino a settembre, oggi lo stop è stato approvato dall’organo interno al “Pallone” d’Oltralpe. Pertanto, questo porta a un risultato chiaro: PSG, Marsiglia direttamente in Champions League con il Rennes che però affronterà i preliminari, mentre Lilla in Europa League, con Reims e Nizza, se non disputeranno le finali delle coppe nazionali. Retrocedono in2 Amiens e Tolosa, il Lione, avversario della Juventus in Champions League, invece non rientra nel novero delle qualificate alle ...