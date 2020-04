Calcio, la Premier League studia la ripresa: mascherine per i giocatori negli allenamenti di gruppo (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo quanto riportato da Rai Sport, starebbe prendendo corpo in Inghilterra il cosiddetto “Project Restart“, che dovrebbe portare alla ripartenza della Premier League di Calcio: una delle ipotesi maggiormente accreditate infatti riguarderebbe l’utilizzo delle mascherine per permettere ai calciatori di tornare ad allenarsi in gruppo. Inoltre sono previsti tamponi per calciatori e dirigenti almeno due giorni prima del ritorno in campo, mentre trapelano anche altre ipotesi, tra cui massaggi solo con approvazione del medico della società, parcheggio auto con vetture distanziate, gruppi massimi di 5 calciatori durante l’allenamento. I tamponi dovranno essere ripetuti, con oneri a carico delle società, almeno due volte alla settimana, inoltre ci dovrebbe essere il divieto, non semplice da far rispettare, di sputare sul campo di gioco durante gli ... Leggi su oasport Il dibattito “morale” della Premier - il calcio non vuole diventare un capro espiatorio

Coronavirus - in Germania risale il tasso di contagio. Il premier francese annuncia la fase due : «Il campionato di calcio non riprenderà». Negli Stati Uniti superato il milione di contagi

