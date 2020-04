Calcio, Bundesliga 2020: Angela Merkel non dà il via libera, decisione rinviata al 6 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) C’era attesa quest’oggi circa la decisione che il governo tedesco doveva prendere relativamente alla ripresa del campionato di Calcio. La cancelleria Angela Merkel non ha dato il via libera al ritorno sul rettangolo verde in Bundesliga, rinviando di fatto il tutto al 6 maggio, quando vi sarà una riunione con tutto l’esecutivo. Le autorità calcistiche teutoniche dunque non hanno avuto l’ok per riprendere il torneo nazionale già dal 9 maggio e a porte chiuse. Secondo Merkel e i 16 governatori statali del Paese vi è ancora un pericolo troppo alto, non volendo quindi aumentare nuovamente le misure di contenimento: “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che non vi sia regressione“. E’ stato annunciato, quindi, il divieto su tutti i grandi raduni fino alla fine di agosto. Pertanto, la Bundesliga, sospesa il 13 ... Leggi su oasport Calcio - Bundesliga 2020 : Angela Merkel non dà il via libera - decisione rinviata al 6 maggio

