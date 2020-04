Calabria | la riapertura diventa un caso politico Il governo pronto alla diffida contro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 aprile 2020)unl’ordinanza della governatrice Iole Santelli che ha deciso di riaprire bar e ristoranti, purché all’aperto. Ilva verso la. Laè il passo che precede l’impugnativa. Si tratta, in estrema sintesi, di una lettera con cui si invita il governatore a rimuovere le parti incoerenti dell’ordinanza rispetto al Dpcm varato. Se le modifiche non vengono apportate, ilpuò a quel punto decidere di ricorrere al Tar oConsulta e impugnarla. Il Pd, in particolare, accusa la governatrice Santelli di fare del virus un terreno di smettendo a repentaglio la salute pubblica. Anche diversi sindaci, in prevalenza di centrosinistra, hanno annunciato che non applicheranno l’ordinanza di Santelli. Tra questi il sindaco di Reggio Calabrio Giuseppe ...