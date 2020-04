Buoni spesa, il tribunale di Ferrara: “Priorità a chi ha la cittadinanza è una condotta discriminatoria”. Il sindaco: “Attacco all’Italia” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Una condotta discriminatoria“: così il tribunale di Ferrara ha definito l’ordinanza che inseriva la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno tra i requisiti per richiedere i Buoni spesa previsti come aiuto per l’emergenza coronavirus. Essere cittadini italiani, o di un altro Paese europeo, rappresentava un motivo di priorità nelle liste di assegnazione dei voucher: ma oggi il tribunale, accogliendo un ricorso presentato da Asgi (Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione) e dai sindacati, ha ordinato all’amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Alan Fabbri di riformulare i criteri. Subito è arrivata la risposta di Fabbri, che ha definito la sentenza “un attacco vero e proprio all’Italia” e alle “categorie di persone che hanno sempre lavorato e pagato le tasse e che mantengono ... Leggi su ilfattoquotidiano Il comune leghista di Ferrara condannato per i buoni spesa solo agli italiani

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale ha pubblicato un terzo bando per partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, con scadenza fissata alle 12.30 di lune ...

Buoni spesa, il tribunale di Ferrara: “Priorità a chi ha la cittadinanza è una condotta discriminatoria”. Il sindaco: “Attacco all’Italia”

La polemica era scoppiata per l’ordine con cui sarebbero stati distribuiti i voucher: prima agli italiani, poi ai cittadini europei e alle persone provenienti Paesi extraeuropei. La divisione, denunci ...

