Ultime Notizie dalla rete : Buon maggio Buon 1 maggio 2020, auguri festa lavoratori/ Frasi per il Primo “Un giorno speciale” Il Sussidiario.net QUARESIMALE (LEGA): "PRIMO MAGGIO CON LE VIRTU' TERAMANE,L'ABRUZZO RIPARTE CON IL LAVORO E LE TRADIZIONI LOCALI"

"Grazie ai provvedimenti della Regione, in Abruzzo, al contrario di tante altre Regioni Italiane, è già possibile recarsi presso ristoranti e gastronomie per asportare cibi da gustare a casa. Dunque, ...

Aiuti alle micro imprese, il Comune di Trapani presenta il regolamento

È stato ufficialmente presentato in video conferenza il Regolamento per l'attuazione di misure di sostegno per le micro imprese trapanese. "Vorremmo approvare il regolamento all'interno di una riunion ...

